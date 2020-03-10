Son Dakika › Güncel › Bakan Dönmez: 'TÜVEK ile maden kaynaklarımızın arama ve üretim açısından tek tek sicillerini... - Son Dakika
Bakan Dönmez: "TÜVEK ile maden kaynaklarımızın arama ve üretim açısından tek tek sicillerini...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:06 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Son Dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı YouTube'dan Enes Batur'a video yükleme yasağı getirildi Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak