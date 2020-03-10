Bakan Dönmez: "TÜVEK ile maden kaynaklarımızın arama ve üretim açısından tek tek sicillerini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'TÜVEK ile maden kaynaklarımızın arama ve üretim açısından tek tek sicillerini... - Son Dakika

Bakan Dönmez: "TÜVEK ile maden kaynaklarımızın arama ve üretim açısından tek tek sicillerini...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Dönmez: TÜVEK ile maden kaynaklarımızın arama ve üretim açısından tek tek sicillerini...

Fatih Dönmez, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:06 Kaynak: AA
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