Bakan Dönmez: "Üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı"
7 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, resmi Twitter hesabından Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Dönmez yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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