Bakan Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye'de" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye'de' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye'de"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerimizin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için 'Kanuni' adını verdiğimiz üçüncü sondaj gemimizi 31 Ocak'ta teslim alarak Türkiye Petrolleri envanterine kaydettirdik. Gemimiz, seyir için gereken bakım, tedarik ve test işlemleri Birleşik Krallık'ta tamamlandıktan sonra ülkemize doğru yelken açtı. 18 günlük seyrin ardından 13 Mart'ta Doğu Akdeniz'deki karasularımıza giriş yapan gemimiz, bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı. 35 TPAO personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye korona virüs tedbirleri çerçevesinde giriş-çıkış yasak olacak. Bu süre zarfında açıklanan tedbirler gereği gemi ve mürettebatla ilgili uygulamalar hayata geçirilecek. Korona virüs önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak. Milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacak. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Pruvası neta, başarıları daim olsun" dedi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
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