Bakan Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de... - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de...

7 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da "3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi"nde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da "3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi"nde konuştu. Bakan Dönmez konuşmasında "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim" dedi.

Bakan Dönmez: Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de...

Fatih Dönmez, İngiltere, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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İngiltere'den alınan üçüncü sondaj gemisi, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacak
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