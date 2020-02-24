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Bakan Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de...
7 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da "3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi"nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:30 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da "3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi"nde konuştu. Bakan Dönmez konuşmasında "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim" dedi.
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