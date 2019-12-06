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Bakan Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:56 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı.
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