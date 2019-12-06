Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Bakan Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Bakan Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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