Bakan Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin öteden beri sadece kendi enerji arz güvenliğini önceleyen bir ülke olmadığını belirterek, "Türkiye'nin bölge ülkelerinin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde de gerektiğinde önemli bir sorumluluk alabileceğini söylemiştik. Bunun en güzel örneklerinden biri Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'dır (TANAP). Yakın gelecekte TürkAkım da işletmeye girmiş olacak." dedi.

Bakan Dönmez, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Türkiye'nin Uluslararası Enerji Ajansı'nın kurucu üyelerinden biri olduğunu anımsatan Dönmez, ajansın üye sayısının giderek arttığını kaydetti.

Dönmez, toplantıda konuşulan konular arasında enerji güvenliğinin öne çıktığına dikkati çekerek, "Temiz enerji kaynakları ile yenilenebilir enerji kaynakları yine bugün öne çıktı. Enerjinin verimli kullanılması da öne çıkan konulardan birisi. Kaynak çeşitliliği, dijitalleşme sıkça konuşmaların içinde geçen konulardan. Dekarbonizasyon, karbondan uzak teknoloji ve yakıtların tercihi söz konusu. Siber güvenlik artık enerji altyapı sistemlerini bu anlamda etkileyebiliyor, ona karşı tedbirler alınması gerekiyor. Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) rolünün giderek arttığı da konuşmacılar tarafından sıkça gündeme getirilen konulardan birisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme ve şebekeye azami ölçüde entegrasyonunun da öne çıkan konulardan biri olduğunu belirten Dönmez, "Akıllı şebekeler konusuna da değinildi. Bizim gibi ülkeler, enerji kaynaklarında bağımlılığı dile getirmiş. Onun için daha fazla kaynak ülkeyle temasa geçmeyi doğru bulmuşlar. Doğal gazın daha esnek görece diğer fosil yakıtlara göre daha temiz olması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tamamlayıcısı olarak öne çıkan birtakım konuşmalar olmuş." diye konuştu.

Dönmez, TANAP ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) gibi Avrupa'da enerji arz güvenliğini çeşitlendiren ve destekleyen projelerin de gündeme geldiğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kömür açısından zengin ülkeler 'kömürden hemen vazgeçemeyiz. Hala önümüzdeki yıllarda bizim önemli baz yüklerimizi oluşturacak kapasite ve kaynaklardan' demiş. Avrupa da şu anda kendi kaynaklarıyla tüm ihtiyacını karşılamaktan uzak. Afrika ülkelerinden ve Rusya'dan doğal gaz ithal ediyor. Şimdi onlar için ilk defa yeni bir kaynak Hazar bölgesinin gaz kaynaklarıyla tanışmış olacaklar. O açıdan TANAP'ı yani Güney Gaz Koridoru'nu önemsediklerini biliyoruz. Biz de Türkiye'nin öteden beri sadece kendi enerji arz güvenliğini önceleyen bir ülke olmadığını, bölge ülkelerinin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde de gerektiğinde önemli bir sorumluluk alabileceğini söylemiştik. Bunun en güzel örneklerinden biri TANAP'tır. Yakın gelecekte TürkAkım da işletmeye girmiş olacak."