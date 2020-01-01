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Bakan Dönmez: "Yaklaşık 13 bin çalışanımız şu anda görevlerinin başında"
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ni ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:17 Kaynak: AA
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