Bakan Dönmez: "Yaklaşık 13 bin çalışanımız şu anda görevlerinin başında" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Yaklaşık 13 bin çalışanımız şu anda görevlerinin başında' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Yaklaşık 13 bin çalışanımız şu anda görevlerinin başında"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ni ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ni ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez: Yaklaşık 13 bin çalışanımız şu anda görevlerinin başında

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Fatih Dönmez, Silivri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:17 Kaynak: AA
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