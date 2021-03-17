Bakan Dönmez: "Yaklaşımımız; İmkan Sağla, Yenilik Yap ve İletişim Kur" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Yaklaşımımız; İmkan Sağla, Yenilik Yap ve İletişim Kur"

17.03.2021 15:18
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamu sektörünün ülkelerin ihtiyaç ve önceliklerine göre politika, mevzuat ve teşvikler oluşturarak yatırımcılar için sağlam, güvenilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşturulmasından sorumlu olduğunu belirterek, "Bu bağlamda üç kısımdan...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamu sektörünün ülkelerin ihtiyaç ve önceliklerine göre politika, mevzuat ve teşvikler oluşturarak yatırımcılar için sağlam, güvenilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşturulmasından sorumlu olduğunu belirterek, "Bu bağlamda üç kısımdan oluşan yaklaşımımız; 'İmkan Sağla (Enable), 'Yenilik Yap (Innovate)' ve 'İletişim Kur' (Communicate) kavramlarını içermektedir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7. Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

"Pandemide enerji arz güvenliği, ülkelerin enerji politikalarındaki öncelikli yerini sağlamlaştırmıştır"

Bakan Dönmez, Pandemi döneminde enerji arz güvenliği, ülkelerin enerji politikalarındaki öncelikli yerini sağlamlaştırdığını belirtti. Dönmez, arzı güvence altına almak, yatırımların sürekliliğini sağlamanın yanı sıra piyasaların istikrarını ve direncini korumak için de önemli bir araç olduğunu vurguladı. Dönmez, "Enerji dönüşümü politikalarının uygulanmasına böyle zamanlarda bile devam ediliyor olması oldukça cesaret vericidir. Enerji dönüşümü sadece yakıtların değil; kurumların, pazarların, piyasa oyuncularının ve tüketicilerin de dönüşümüdür. Bu yüzden her ne kadar basit gibi görünse de aslında karmaşık ve zorlu bir süreçtir. ve bu geçişin yükü hükümetlerin omuzlarındadır" diye konuştu.

"3 kısımdan oluşan yaklaşımımız; 'Olanak Sağla (Enable), 'Yenilik Yap (Innovate)' ve 'İletişim Kur' (Communicate) kavramlarını içermektedir"

Bakan Dönmez kamu sektörünün ülkelerin ihtiyaç ve önceliklerine göre politika, mevzuat ve teşvikler oluşturarak yatırımcılar için sağlam, güvenilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşturulmasından sorumlu olduğuna dikkati çekerek, "Bu bağlamda üç kısımdan oluşan yaklaşımımız; 'Olanak Sağla (Enable), 'Yenilik Yap (Innovate)' ve 'İletişim Kur' (Communicate) kavramlarını içermektedir. Birincisi 'Olanak Sağla'dır. Şebeke, mevzuat ve sistem güvenliği, yenilenebilir enerjinin azami şekilde kullanımına olanak sağlamalıdır. Örneğin, Türkiye'de yenilenebilir enerji sistemsel olarak neredeyse sıfır kesinti yapılmaktadır. İkincisi, 'Yenilik Yapmak'tır. Startupların payını artırmanın yanı sıra özel sektör katılımı, enerji dönüşümünü hızlandırmak için önemlidir. Süreç karmaşık olduğundan, daha sonuç-odaklı pilot projelere odaklanmak bir zorunluluk halini almaktadır. Türkiye olarak, gittikçe artış gösteren yenilenebilir enerjiden kaynaklanan depolama sorunlarını ortadan kaldırabilmek için tüm dağıtım bölgelerimizde pilot depolama projeleri finanse edeceğiz. ve sonuncusu 'İletişim Kur'dur. Oyunu kuran ve yöneten olarak hükümetler ana politika çerçevesini STK'lar, finansal kurumlar ve özel sektör dahil olmak üzere tüm paydaşlarla koordinasyon ve istişare içinde bulunarak oluşturur" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez ayrıca, farklı paydaşların katılımı olmadan dönüşüm projelerine ilişkin politikaların realize edilmesinin zor olacağını söyledi. Dönmez, bu durumun, kamu ve özel sektör arasında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde iş birliği ve uyumun kurulmasını önemini ortaya koyduğunun altını çizdi. - ANKARA

Fatih Dönmez, Yatırım, Enerji, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Yaklaşımımız; İmkan Sağla, Yenilik Yap ve İletişim Kur' - Son Dakika Ekonomi


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