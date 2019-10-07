Bakan dönmez: yavuz, ilk matkabı çalıştırıyor (3)

'GÜZELYURT'TA BUGÜN YA DA YARIN MATKAP DÖNMEYE BAŞLAYACAK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 10. Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılış konuşmasının ardından özel bir oturumda soruları yanıtladı.

Doğu Akdeniz'de adada yaşayan soydaşlar ve Türkiye'nin meşru haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirten Bakan Dönmez, 5-6 yıldır süren sismik araştırmaların belirli bir aşamaya geldiğini söyledi. Dönmez, "Sondajlara başlıyoruz. 2 yıl önce Fatih sondaj gemimiz şu anda adanın batısında Finike bölgesinde 2400 metrede sondajını sürdürüyor. 500 metre daha derine inecek ve hedef noktasına ulaşmış olacağız. Yavuz sondaj gemimiz de KKTC Güzelyurt bölgesinde sondajına devam edecek. 5 bin metre derinlik söz konusu olacak. En derin lokasyonlarda çalışıyoruz. Bugün ya da yarın matkap dönmeye başlayacak. Geçmişte İngiltere'nin 100 sondajdan sonra ilk petrolü bulduğunu biliyoruz. Teknoloji gelişti ama yine de sondajdan önce burada yüzde 100 vardır demek doğru değil" diye konuştu.

'OPERASYONLARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Akdeniz'deki program bittikten sonra geminin birini Marmara ya da Karadeniz'e çekebileceklerini belirten Dönmez, "Arkadaşlarımızın Karadeniz'de de çalışmaları devam ediyor. KKTC hep yapıcı tekliflerle Rumlara gitti, olumsuz yanıtları Rumlar verdi. Temmuz ayında KKTC'nin, adanın yeraltı kaynaklarının paylaşılmasına yönelik bir grup kurma teklifine Rumlar yine olumsuz baktı. BM'ye haklarımızı bildirmiştik. Kendi kıta sahanlığımızda operasyonlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

KARADA 140 ADET KUYUDA SONDAJ

Karada da ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri'nin (TP) bu yıl 140 adet sondaj kuyusu açmayı planladığını söyledi. TP'nin tükettiği rezerv kadar yeni rezerv öngördüğünü kaydeden Dönmez, "TP yurt içi ve yurt dışında ciddi çalışmalar yapıyor. 20 yıl aradan sonra günlük 50 bin varil üretim seviyesinin üstüne çıkmış olduk" diye konuştu.

