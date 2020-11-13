Bakan Dönmez: "Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak"
13.11.2020 10:51
Bakan Dönmez: "Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak"
Bakan Dönmez: "Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak"
Selçuklu, Bakan, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Dönmez: 'Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak' - Son Dakika Ekonomi
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