Bakan Dönmez: "YEKDEM devam edecek ama aynı şartlarda olmayacak. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'YEKDEM devam edecek ama aynı şartlarda olmayacak. - Son Dakika Ekonomi

Bakan Dönmez: "YEKDEM devam edecek ama aynı şartlarda olmayacak.

6 saat önce

Bakan Dönmez: "YEKDEM devam edecek ama aynı şartlarda olmayacak.

Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: "YEKDEM devam edecek ama aynı şartlarda olmayacak. Maliyetler düştü dolayısıyla eski fiyatları kaynak bazında güncellemiş olacağız."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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