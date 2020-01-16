Son Dakika › Ekonomi › Bakan Dönmez: 'YEKDEM devam edecek ama aynı şartlarda olmayacak. - Son Dakika Ekonomi
Bakan Dönmez: "YEKDEM devam edecek ama aynı şartlarda olmayacak.
6 saat önce
Bakan Dönmez: "YEKDEM devam edecek ama aynı şartlarda olmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:52 Kaynak: AA
Bakan Dönmez: "YEKDEM devam edecek ama aynı şartlarda olmayacak. Maliyetler düştü dolayısıyla eski fiyatları kaynak bazında güncellemiş olacağız."
Son Dakika Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Belediye konutunu satın alan Gökçekler, site aidatını ödemedikleri için icraya verildi Son dakika: Sağlık personelinin tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme İBB, Adalar'daki fayton ve atları 75 milyon TL'ye kamulaştıracak