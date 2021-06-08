Bakan Dönmez, yeni keşfedilen gazın yakıldığı görüntüleri paylaştı - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'deki ikinci keşfi olan doğal gazın laboratuvar ortamında mühendisler tarafından yakıldığı görüntüleri paylaşarak, "Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak" dedi.

Bakan Dönmez, Karadeniz'de Amasra-1 kuyusunda keşfedilen 135 milyar metreküplük gazın laboratuvar ortamında mühendisler tarafından ilk defa yakılmasına ilişkin test görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Dönmez, yaptığı açıklamada, "Karadeniz'deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak" dedi.