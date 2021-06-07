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Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz - Son Dakika

Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz

07.06.2021 13:00
Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz, System.String[]

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'nin TPAO'ya vermiş olduğu sahalarda 8 sondaj yapıldığını söyleyerek, "Oradaki sondajlar formasyonu daha yakın tanıtma imkanı sunmuş oldu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'nin TPAO'ya vermiş olduğu sahalarda 8 sondaj yapıldığını söyleyerek, "Oradaki sondajlar formasyonu daha yakın tanıtma imkanı sunmuş oldu. Bazı olumlu işaretlerin olduğu sondajlar var. Belki onlara yakın sahalarda yeni sondaj kuyusu açabiliriz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı. Eyüpsultan'da düzenlenen programda Bakan Fatih Dönmez'in yanı sıra KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve çok sayıda iş insanı yer aldı. Bakan Dönmez açılış konuşmalarının ardından moderatörlerin sorularını yanıtladı.

"135 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ KEŞFİNİ AÇIKLAMIŞ OLDUK"Bakan Dönmez, Sakarya doğalgaz sahası için 25 yıl süreli bir işletme planı yaptıklarını, bu dönem içinde sahadan ortalama yılda 15-20 milyar metreküp üretim yapılabileceğini söyledi. Dönmez, "Geçtiğimiz yılı 405 milyar metreküple tamamlamıştık. Bu yıl bahsettiğimiz Sakarya Gaz Sahası'nın kuzey doğusunda kalan bölgede Amasra-1 kuyusunu planlamıştık. Sismik araştırmalara devam edeceğimizi söylemiştik. İlave yapılan sismiklerden elde edilen verileri değerlendiren arkadaşlarımız Amasra-1'de lokasyon tespit ettiler, ilk veriler olumlu geldi. Birkaç haftalık detaylı çalışmanın ardından cuma günü Cumhurbaşkanımız 135 milyar metreküp doğal gaz keşfini açıklamış oldu" diye konuştu."İTAHALATI AZALTMIŞ OLACAĞIZ"Doğalgazda tüketen ülkeden üreten ülke konumuna ilerlediğimizi söyleyen Bakan Dönmez, "540 milyar metreküple birlikte Türkiye özellikle doğal gazda tüketen ülkeden üreten ülkeye ilerlediğimizi gösteriyor. Önemli miktarda ithalatı azaltmış olacağız. Bulduğumuz her bir varil petrol, doğal gaz bu bağımlılığı azaltacaktır. Türkiye ekonomisini rahatlatması açısından, daha hızlı gelişmek açısından dışa bağımlılığı azaltmak gerekiyor. Her gün bir önceki güne göre daha iyi pozisyondayız. Öncelikle arz güvenliği sorununu birkaç yıldır konuşmuyoruz. Şu anda Sakarya Gaz Sahası'nın kuzey doğusunda çalışıyorlar. Bu yıl içerisinde güney ve batısında keşif maksatlı sondaj kuyusu açabiliriz. Bir takım tahminlerle ilerliyorsunuz. Şimdi daha rahatız. Oradaki kaynak yapıya hakimiz. Sismik verilerle elde ettiğimiz sonuçlara göre sondaj yapmadan ciddi oranda öngörülebilirlikle ilerleyebiliyorlar. Düne göre çok daha ümitliyiz. İlave rezerv ve keşifler bulabileceğimiz yönünde. Amasra-1, Tuna-1'de olduğu gibi" ifadelerini kullandı."2023'TE KULLANIYOR OLACAĞIZ"Bakan Fatih Dönmez sözlerine şöyle devam etti;"Bütün çalışma ve planlarımız bu gazı karaya çıkarıp, sisteme bağlama yönünde devam ediyor. Tuna-1'deki keşfi açıklar açıklamaz bu konuda uzman yerli, yabancı firmalarla temasa geçtiler. Bazı kritik malzemelerin siparişleri verildi. Planladığımız takvime uygun ilerleme söz konusu. 2023'te bu gazı kullanıyor olacağız. İlk etapta maksimum üretim olacak mı diye soruluyor. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de ilk başta düşük miktarlarda başlayacağız. 25 yıl gibi işletme planından bahsedebiliriz. Ortalama 25 yıllık üretim planından bahsediyoruz. Demek ki maksimum seviyelerde yılda 15-20 milyar metreküp doğal gaz üretiminden bahsediyoruz. Bu teorik olarak konutlarda tüketilen doğal gazın tam karşılığı. Tabi biz gazı sisteme verdikten sonra gazı adreslemiyoruz" şeklinde konuştu."OLUMLU İŞRETLERİN OLDUĞU SONDAJLAR VAR"

"Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'nin TPAO'ya vermiş olduğu sahalarda 8 sondaj yaptık" diyen Bakan Dönmez, "Bugüne kadar somut keşifle sonlandıramadık. Oradaki sondajlar formasyonu daha yakın tanıtma imkanı sunmuş oldu. Bazı olumlu işaretlerin olduğu sondajlar var. Belki onlara yakın sahalarda yeni sondaj kuyusu açabiliriz. Yavuz Sondaj Gemimizin de uzun süreli bakım çalışması var. Şu anda da o periyot içerisindeyiz. Bu bittikten sonra orada sondajlara başlayacağız" dedi.


Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz
Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz
Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz
Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz
Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz
Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz
Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz
Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz
Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz

Fatih Dönmez, Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: Yeni sondaj kuyusu açabiliriz - Son Dakika


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