Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yurt içi enerji kaynağı arzını artırmak amacıyla yeni taş kömürü ruhsat alanlarını özel sektöre açmayı planladıklarını söyledi.Dönmez, İstanbul'da yapılan Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Bu hızla çıkarmamız bin yıl sürer. Taş kömürü ithalatına her yıl 3-4 milyar dolar harcıyoruz. Hem TTK, hem de yeni ruhsat alanlarını özel sektöre açarak üretimi artırmayı hedefliyoruz" dedi.Taş kömürü rezervinin 1.5 milyar ton, üretimin ise yılda 1 ile 1.5 milyon ton arasında olduğunu ifade eden Dönmez, üretimin artması gerektiğini belirtti.Türkiye'nin satın aldığı ikinci derin su sondaj gemisinin şu anda tersanelere ulaştığını, bakımın yapıldığını ve yakında faaliyete geçtiğini ifade eden Dönmez, Türkiye'nin doğalgaz aramak için Karadeniz ve Akdeniz'de petrol sondajlara devam edeceğini ifade etti.Dönmez, yenilenebilir enerji alanında YEKA ihalelerinin devam edeceğini belirterek, "Bazen kapasiteleri küçültebiliriz ama ihalelere devam edeceğiz" diye konuştu.Dönmez ayrıca, köylerde hayvancılık atıklarından mikro ölçekte enerji üretecek biyogaz reaktörü geliştirmek üzere Temsa ve üniversitelerin araştırma geliştirmesi projesi yürüttüğünü, reaktörlerin uygun kapasiteyi yakalaması halinde kırsal kesimde hanelerin ısınma ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti.The post Bakan Dönmez: "Yeni taş kömürü sahaları özel sektöre açılacak" appeared first on Enerji Enstitüsü