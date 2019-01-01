Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez Yeni Yıla Elektrik ve Doğalgaz Çalışanlarıyla Girdi

Bakan Dönmez Yeni Yıla Elektrik ve Doğalgaz Çalışanlarıyla Girdi

17 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yıla Bolu’da, elektrik ve doğalgaz çalışanlarıyla birlikte girdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yıla Bolu’da, elektrik ve doğalgaz çalışanlarıyla girdi. İlk ziyaretini Sedaş Merkez Binası’na gerçekleştiren Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak 2018 yılı hedeflerini büyük oranda tutturmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyerek, “2019’da […]The post Bakan Dönmez yeni yıla elektrik ve doğalgaz çalışanlarıyla girdi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Bakan Dönmez Yeni Yıla Elektrik ve Doğalgaz Çalışanlarıyla Girdi, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yıla Bolu'da, elektrik ve doğalgaz çalışanlarıyla birlikte girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yıla Bolu'da, elektrik ve doğalgaz çalışanlarıyla girdi. İlk ziyaretini Sedaş Merkez Binası'na gerçekleştiren Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak 2018 yılı hedeflerini büyük oranda tutturmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyerek, "2019'da daha önce açıklanan hedeflere odaklandıklarını ve başarmak için 7/24 kesintisiz hem kamu hem özel sektör çalışacağız" dedi.

Sedaş yetkililerinden bilgiler aldıktan sonra Bolu Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu'na geçen Dönmez, burada da doğalgaz dağıtımı ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Dönmez, Bolu Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Enerji bakanlığımızın faaliyet alanları içerisine sadece elektrik yok. Doğalgaz da var. Şu anda belki izleyen yurttaşlarımız evlerinde sıcacık ortamlarında televizyonlarını izlerken aslında o doğalgazın kilometrelerce uzaktan kesintisiz kaliteli bir şekilde ulaştırılması için çalışan yüzlerce, binlerce işçimiz, teknisyenimiz, mühendisimiz var. Öncelikle onları da kutluyorum. Çünkü bunlar gizli kahramanlar. Çok değil 2002 yıllarında gittiğimizde sadece 6 il ve 51 ilçe doğalgaz kullanırken bu yılsonu itibari ile artık doğalgaz kullanmayan, doğalgaza ulaşmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Bu yıl bilindiği gibi en son Hakkari'ye de doğalgazı ulaştırdık. Şırnak ve Artvin ile birlikte 81 ilimize ulaştırmış olduk. Yine bu yıl içerisinde il, ilçe ve belde merkezlerimizle birlikte 78 yerleşim birimimize doğalgaz götürdük böylece 500 rakamını aşmış durumdayız. Yani il, ilçe ve belde yerleşim merkezleri açısından baktığımızda 500'den fazla yerleşim yerimiz doğalgaz konforundan yararlanıyor. Tabi doğalgaz temiz bir gaz, ekonomik bir gaz. Ama netice itibari ile yurtdışından ithal ediyoruz. Dolayısıyla yurttaşlarımızdan biraz daha tasarruflu verimli kullanmalarını özellikle rica ediyoruz. Biz bundan sonra da yine yapacağımız çalışmalarla doğalgazı yeni beldelerimiz ve ilçelerimiz ile yerleşim yerlerimize götürmeye devam edeceğiz. 7/24 durmaksızın çalışmak zorundayız. Doğalgaz konforunu tüm vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:25 

Bolu, Sektörel
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