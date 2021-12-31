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BAKAN DÖNMEZ, YENİ YILA YAVUZ SONDAJ GEMİSİ'NDE GİRDİ -1 - Son Dakika

BAKAN DÖNMEZ, YENİ YILA YAVUZ SONDAJ GEMİSİ'NDE GİRDİ -1

31.12.2021 22:59

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'nden Karadeniz'de doğal gaz arama ve diğer çalışmaları sürdüren Fatih ve Kanuni Sondaj gemileri ve Toytepe Batman Petrol Bölge Müdürlüğü'ne canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'nden Karadeniz'de doğal gaz arama ve diğer çalışmaları sürdüren Fatih ve Kanuni Sondaj gemileri ve Toytepe Batman Petrol Bölge Müdürlüğü'ne canlı bağlantı gerçekleştirdi. Çalışanların yeni yılını kutlayan Bakan Dönmez, gemide ve karadaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

'2022'DE BENZER BİR MÜJDE DAHA VEREBİLİRİZ'

Bakan Dönmez, Karadeniz'de dünya tarihinin en büyük keşfini yaptıklarını hatırlattı. Şu anda Sakarya gaz sahasında Türkali-8 kuyusuyla alandaki 9'uncu kuyuyu açma çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bakan Dönmez, "Nasipse ilk yılın ilk çeyreğinde Sakarya gaz sahasına komşu keşif amaçlı bir sondajın daha hazırlığı içindeyiz. 2022'de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız. Karada da şu anda Filyos'da doğal gazı iletecek tesisin çalışmaları devam ediyor. Hedefimizi 2023'ün ilk çeyreğin Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak. BOTAŞ da ana iletim hattına gazı bağlamak için projelerini yaptılar. Oda iş plana uygun olarak ilerleyecek. Boruların siparişini vermiştik. Onlar şu anda İtalya'da üretiliyor. Önümüzdeki yılın ilk yarısında dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesiyle alakalı çalışmalarımızı da başlatmış olacağız. Yaklaşık 180 kilometre bağlantı hattımız var. Onu da hedefimiz önümüzdeki yılın sonuna kadar yetiştirmek" dedi.

'TÜRKİYE'DE KONUTLARDA TÜKETİLECEK GAZIN TAMAMI KARADENİZ'DEN'

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Kastamonu ve Ordu açıklarında sismik araştırmalarına devam ettiğini belirten Bakan Dönmez, olumlu bir değerlendirme sonucuna ulaşmaları halinde o bölgede de keşif amaçlı sondaj faaliyetlerine başlayacaklarını açıkladı. Günlük 10 milyon metreküplük bir üretim hedeflendiğini ifade eden Dönmez, şöyle dedi:

"2026 itibariyle maksimum üretim hedefine ulaşmayı hedefliyoruz. Muhtemelen 40 ile 50 arasında bir kuyu açmış olacağız. O tarih itibariyle baktığımızda Türkiye'de kullanılan gazın 3'de 1'ini bu bölgeden üretir hale geleceğiz. Başka bir ifadeyle Türkiye'de konutlarda tüketilecek gazın tamamını Karadeniz'den üretme imkanına kavuşacağız 25 yıl süreyle. Tabii yeni keşiflerle bu rakamda miktarda artmış olacak. Gaz, Türk halkıyla buluştuğunda bundan öncelikle halkımız sonra devletimiz kazançlı çıkacak. Herkesiz kazanacağı bir güne doğru yaklaşıyoruz. Geri sayım başlattı. TPAO'ya ilk oturduğumuz andan itibaren kronometreyi başlatın dedik. Şimdi her gün, bir gün eksiliyor."

'KARADENİZ'İN ALTINI ÜSTÜNE GETİRİYORUZ'

Bakan Dönmez, TPAO'nun 3 yıl içerisinde operasyonları kendi insan kaynaklarıyla yapabilecek düzeye geldiğini söyledi. Şu anda yüzde 70 oranında yerli insan kaynağıyla çalıştıklarını anlatan Bakan Dönmez, "Yerli ekipman konusunda da ciddi girişimlerimiz var. Mühendislik çalışmalarında tecrübe kazanmış oluyoruz. Sakarya gaz sahasındaki gazı üretmeye başladığımızda belki dünya tarihinde iki üç rekora imza atmış olacağız. Bir, bu kadar derin denizde bir gaz sahasının geliştirilmesini en kısa sürede yapmış olacağız. O açıdan son derece önemli. ve karadan uzaklığa baktığımızda belirttiğimiz tarihte gazı karaya getirmemiz de yeni bir rekor olacak. Karadeniz'in bir nevi altını üstüne getiriyoruz. Doğusundan batısına kadar kendi yetki alanımızda bunu yapacağız. TPAO burada tecrübesini bilgisini arttırdıkça başka ülkelerden de aslında çalışma teklifleri alıyorlar. Bize intikal eden tekliflerde var. Öncelik Karadeniz olmak üzere vakit fırsat buldukça diğer projelere de destek vermeye çalışacağız. Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutluyorum. Bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Önümüzdeki yılda yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak dileğiyle hepinize iyi yıllar diliyorum" diye konuştu.

Bakan Dönmez, konuşmasının ardından TPAO yöneticileriyle Yavuz Sondaj Gemisi'nde basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

BAKAN DÖNMEZ, YENİ YILA YAVUZ SONDAJ GEMİSİ'NDE GİRDİ -1
BAKAN DÖNMEZ, YENİ YILA YAVUZ SONDAJ GEMİSİ'NDE GİRDİ -1
BAKAN DÖNMEZ, YENİ YILA YAVUZ SONDAJ GEMİSİ'NDE GİRDİ -1

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Karadeniz, Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BAKAN DÖNMEZ, YENİ YILA YAVUZ SONDAJ GEMİSİ'NDE GİRDİ -1 - Son Dakika
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