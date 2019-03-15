Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz

Bakan Dönmez: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz

43 dakika önce

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "Terör saldırısını nefretle kınıyoruz.

Bakan Dönmez: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz, System.String[]
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "Terör saldırısını nefretle kınıyoruz. İslamofobi üzerinde hassasiyetle durmamız gerektiği kaanatindeyim. Terör nereden gelirse gelsin, kınamamız gerekiyor" dedi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bursa Valiliği'ni ziyaretinde, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısıyla ilgili konuştu. Saldırıyı nefretle kınadıklarını kaydeden Bakan Dönmez, "Bugün üzücü haber aldık. Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diliyoruz. İnşallah bundan sonra bu tip hadiseler yaşanmaz. Burada herkesin, ders alması gereken noktalar vardır. Özellikle son yıllarda, Batı'da gelişen İslamofobi konusu üzerinde hassasiyetle durmamız gerektiği kaanatindeyim. Maalesef bu tür istenmeyen olayları, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabiliyoruz. Terör nereden gelirse gelsin, kınamamız gerekiyor. Tekrar başsağlığı diliyorum" diye konuştu. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:20 Kaynak: DHA

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