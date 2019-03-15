Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz (4)

Bakan Dönmez: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz (4)

2 saat önce

MİLLET KIRAATHANESİNE GİTTİEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa'daki temasları kapsamında Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde Millet Kıraathanesi'nde halkla buluştu.

Bakan Dönmez: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz (4), System.String[]
MİLLET KIRAATHANESİNE GİTTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa'daki temasları kapsamında Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde Millet Kıraathanesi'nde halkla buluştu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Dönmez, İstanbul'a gitmek üzere Bursa'dan ayrıldı.

Enver Fatih TIKIR-Muammer İRTEM/BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:35 Kaynak: DHA

Osmangazi, Fatih Dönmez, Panayır mahallesi, Bursa, Politika
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