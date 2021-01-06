Bakan Dönmez: "Yenilenebilir enerjide kurulu güç 49 bin 550 megavata çıktı. Toplam kurulu güç içinde yenilenebilirin payı yüzde 51,7'ye yükseldi."
06.01.2021 12:01
Bakan Dönmez: "Yenilenebilir enerjide kurulu güç 49 bin 550 megavata çıktı.
Bakan Dönmez: "Yenilenebilir enerjide kurulu güç 49 bin 550 megavata çıktı. Toplam kurulu güç içinde yenilenebilirin payı yüzde 51,7'ye yükseldi."
Bakan, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Dönmez: 'Yenilenebilir enerjide kurulu güç 49 bin 550 megavata çıktı. Toplam kurulu güç içinde yenilenebilirin payı yüzde 51,7'ye yükseldi.' - Son Dakika Ekonomi
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