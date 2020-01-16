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Bakan Dönmez: "Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde...
6 saat önce
Bakan Dönmez: "Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Bakan Dönmez: "Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz"
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