Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Yerli Kömür Üretiminde Cumhuriyet Tarihinin Rekoru Kırıldı"

Bakan Dönmez: "Yerli Kömür Üretiminde Cumhuriyet Tarihinin Rekoru Kırıldı"

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018’de 101.5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2017’deki toplam yerli kömür üretiminin 87.8 milyon ton olduğunu anımsattı. Geçen yıl, yerli kömürde kamunun 53 milyon 354 bin ton üretim yaptığını kaydeden Dönmez, özel […]The post Bakan Dönmez: “Yerli kömür üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Bakan Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018'de 101.5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2017'deki toplam yerli kömür üretiminin 87.8 milyon ton olduğunu anımsattı.

Geçen yıl, yerli kömürde kamunun 53 milyon 354 bin ton üretim yaptığını kaydeden Dönmez, özel sektör üretiminin ise 48 milyon 218 bin ton olduğu bilgisini paylaştı.

Yerli kömürde; 2017'de kamunun üretimi 42 milyon 468 bin ton, özel sektörün üretimi de 45 milyon 398 bin ton olarak gerçekleşmişti.

Bakan Dönmez, "Söz verdik, başardık! 2018'de, 101.5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' yolunda, cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:25 

Fatih Dönmez, Sektörel
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