Bakan Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını açıkladı

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.

Türkiye'nin Navtex hamlesi sonrası Almanya ve Fransa'dan küstah çıkış: Akılsızca bir hareket olur