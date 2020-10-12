Bakan Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını açıkladı - Son Dakika

Bakan Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını açıkladı

12.10.2020 21:07
Bakan Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını açıkladı, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız." ifadesini kullandı.

Fatih Dönmez, Twitter, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını açıkladı - Son Dakika Ekonomi

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