Bakan Dönmez: "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı"

18.10.2020 16:22

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in Fatih sondaj gemisinde göreve başladığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in Fatih sondaj gemisinde göreve başladığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Bakan Dönmez: Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı
Bakan Dönmez: Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı
Bakan Dönmez: Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı
Bakan Dönmez: Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı

Sosyal Medya, Fatih Dönmez, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı' - Son Dakika

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