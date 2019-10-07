Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez yerli teknolojide gelinen noktaya dikkat çekti
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez yerli teknolojide gelinen noktaya dikkat çekti

Bakan Dönmez yerli teknolojide gelinen noktaya dikkat çekti

50 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli teknolojiye sınıf atlattığımız gemilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz var.

Bakan Dönmez yerli teknolojide gelinen noktaya dikkat çekti, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli teknolojiye sınıf atlattığımız gemilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz var. Bir zamanlar bu işleri yapabilmek için finans sağlayamayan teknik alt yapısı olmayan Türkiye nerede, 2 sondaj gemisinin yanına üçüncüsünü almaya çalışan ve Doğu Akdeniz'de hakkını yedirmeyen Türkiye nerede" dedi.

(İHA)

Doğu Akdeniz, Fatih Dönmez, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
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