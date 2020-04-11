Bakan Dönmez: Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı seri üretimde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı seri üretimde - Son Dakika

Bakan Dönmez: Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı seri üretimde

6 saat önce

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde.

Bakan Dönmez: Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı seri üretimde, System.String[]

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde. Haftaya raflardaki yerini alacak" dedi.

Ankara'da Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından geliştirilen bor katkılı el dezenfektanında seri üretim başladı. Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde. Haftaya raflardaki yerini alacak. Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz" açıklamasını yaptı.

Bor katkılı el dezenfektanının 100 CC'lik şişelerde satılacağı ve fiyatının da piyasadakilerin altında olacağı ifade edildi.

CİLT DOSTU DEZENFEKTAN

İçinde alkol, aloe vera, lavanta yağı, çay ağacı yağı ve gliserin bulunan dezenfektan cilt dostu olarak gösteriliyor. Borlu el dezenfektanı, içeriği nedeniyle ellerin fazla kuruyup yıpranmasını önlüyor. Eli nemli bırakıp yumuşaklık hissi veren dezenfektan ayrıca içinde bulunan bor nedeniyle antimikrobiyal özelliği taşıyor. Alkol ve esansiyel yağlar uçtuktan sonra borun elde kaldığı ve mikropları öldürüp yaraları iyileştirdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde Bakan Dönmez'in tanıttığı bor katkılı el dezenfektanını kullanmış ve tam not vermişti.

Fatih Dönmez, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:04 Kaynak: DHA

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