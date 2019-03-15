Bakan Dönmez, Yıldırım İlçesinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Bakan Dönmez, Yıldırım ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiBURSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yıldırım ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bakan Dönmez, Yıldırım ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi



BURSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yıldırım ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

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