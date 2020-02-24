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Bakan Dönmez: "Yılın son çeyreğinde bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri...
7 saat önce
Bakan Dönmez: "Yılın son çeyreğinde bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri kazanılmasını sağlayacak bir pilot üretim tesisi kurabiliriz"
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:56 Kaynak: AA
Bakan Dönmez: "Yılın son çeyreğinde bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri kazanılmasını sağlayacak bir pilot üretim tesisi kurabiliriz"
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