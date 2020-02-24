Bakan Dönmez: "Yılın son çeyreğinde bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Yılın son çeyreğinde bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Dönmez: "Yılın son çeyreğinde bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri...

7 saat önce

Bakan Dönmez: "Yılın son çeyreğinde bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri kazanılmasını sağlayacak bir pilot üretim tesisi kurabiliriz"

Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: "Yılın son çeyreğinde bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri kazanılmasını sağlayacak bir pilot üretim tesisi kurabiliriz"

Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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