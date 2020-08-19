Bakan Dönmez: "Yunanistan istiyorsa gelebilir, müzakere edebiliriz" - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yunanistan istiyorsa gelebilir, bu konuları müzakere edebiliriz. Kendisine 580 kilometre mesafedeki Meis Adası'nı kendi ana kara ülkesinin bir parçası gibi gösteriyor, kendisinin bile doğrudan görmediği adadan bahsediyoruz, hukuki temelden uzak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sincan Başkent OSB'de Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasının açılışının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tesisin yatırım tutarının 400 milyon dolar olduğunu ve yıllık 500 megavatlık güneş paneli üreteceğini belirten Bakan Dönmez, "Son derece teknolojik bir tesis. Güney paneli adını verdiğimiz modüllere kadar tüm aşamalar tam otomatik olarak burada gerçekleştirebilir hale geldi. Bu tesis sadece iç piyasaya güneş paneli üretmeyecek, tüm dünyaya bir ihracat kapısı olacak. Güneş kaynağımız, rüzgar kaynağımız bol, suyumuz var ama bu doğal kaynakları elektriğe çeviren ekipmanların yerlileştirilmesi bu o kadar önemliydi. Bu YEKA ihaleleri ile bu teknolojiye de sahip olmuş olacağız. Yakın bir süre içinde de rüzgar gülü fabrikasının açılışını da yapacağız" dedi.

"Bizim kimsenin malında güzümüz yok"

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bağımsız enerji politikası çerçevesindeki son durumun sorulması üzerine Bakan Dönmez, "2 tane sismik araştırma gemimiz, 2 tane de derin deniz sondaj gemimiz hem Akdeniz hem de Karadeniz'de araştırmalarına devam diyor. Sismik araştırma gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden aldığımız ruhsat bölgesinde, Ada'nın güneydoğusunda sismik çalışmalarını yürütüyor, Oruç Reis de Kaş ilçemizin güneyindeki bizim kendi kıta sahanlığımızda araştırmalarına başladı. İki boyutlu bir sismik yapıyoruz. Öteden beri söylediğimiz bir şey var, bizim kimsenin malında güzümüz yok, kimse de bizim yetki alanımıza göz dikmesin. Özellikle Yunanistan son dönemde alanda varlık gösteremediği için bir takım güçleri arkasına almak suretiyle kendisini haklı göstermeye çalışıyor. Son derece açık net söylüyorum, BM Uluslararası Deniz Hukukuna göre haklıyız" diye konuştu.

Türkiye'nin her zaman diyaloğa açık olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Yunanistan istiyorsa gelebilir, bu konuları müzakere edebiliriz. Son çalıştığımız bölgede Yunanistan'ın bize 2 kilometre mesafede, kendisine 580 kilometre mesafedeki Meis Adası'nı kendi ana kara ülkesinin bir parçası gibi gösteriyor, kendisinin bile doğrudan görmediği adadan bahsediyoruz, hukuki temelden uzak. Bununla ilgili bizim tezlerimizi destekleyen Uluslararası Adalet Divanının verdiği 3-4 karar var" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ne olduğunun sorulması üzerine, "Ben de sizin gibi merakla bekliyorum. Sabredelim" cevabını verdi. - ANKARA