Son Dakika Haberleri: Bakan duyurdu: 3 bin 243 işçi alınacak

Bakan duyurdu: 3 bin 243 işçi alınacak

43 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 "sürekli işçi" alımı yapacaklarını duyurdu.

Bakan duyurdu: 3 bin 243 işçi alınacak, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 "sürekli işçi" alımı yapacaklarını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:30 

Mehmet Kasapoğlu, İşçi, Ekonomi
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