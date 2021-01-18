Bakan Elvan: "2020 bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık"
18.01.2021 08:47
Bakan Elvan: "2020 bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık"
Bakan Elvan: "2020 bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık"
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Elvan: '2020 bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık' - Son Dakika Ekonomi
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