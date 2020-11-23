Bakan Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldiklerini duyuran Bakan Elvan, "Adalet Bakanımız sayın Abdulhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA