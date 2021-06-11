Üye Girişi
Bakan Elvan, ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı: (1) - Son Dakika

Bakan Elvan, ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı: (1)

11.06.2021 11:34
Bakan Elvan, ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı: (1), System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadeleyi ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak gördüklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadeleyi ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak gördüklerini söyledi.

Bakan Elvan, Ankara Sanayi Odası (ASO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ASO'nun Türkiye'nin en büyük ve en köklü sanayi odalarından biri olduğunu, başkent ekonomisinin kalbinin burada attığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 2020 yılından itibaren küresel gündeme damgasını vurduğunu kaydeden Elvan, küresel ekonominin yüzde 3 ve dünya ticaretinin yüzde 8'in üzerinde daraldığını, dünya genelinde milyonlarca kişinin iş gücü piyasalarını terk etmek durumunda kaldığını bildirdi.

Elvan, ülkelerin ekonomik istikrar için uyguladığı bu politikaların küresel enflasyona, bütçe açıklarına ve borçluluk seviyelerine çok ağır yükler getirdiğine dikkati çekerek, "İçinde bulunduğumuz süreçte hem yapısal hem de dönemsel pek çok riskle karşı karşıyayız. Oluşan hasarın giderilmesi de maalesef zaman alacak." diye konuştu.

Yılın ilk 5 ayına ilişkin öncü göstergelerin, küresel ekonominin üretimde ve ticarette salgın öncesi seviyeleri geçtiğini gösterdiğini ifade eden Elvan, küresel değer zincirlerinde de yeniden bir şekillenme olduğunu dile getirdi.

Elvan, salgının, tedarik süreçlerinde tek bir merkeze bağlı olmanın sakıncalarını açıkça ortaya koyduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok uluslu şirketler, kendilerine yeni üretim merkezleri arıyorlar. Bununla birlikte, tıpkı yarı iletken çip tedariki konusunda gördüğümüz gibi Almanya, ABD ve Güney Kore gibi ülkeler devasa yatırımları hayata geçiriyorlar. Şurası çok net, böyle bir konjonktürde erken harekete geçen, fırsatları en iyi şekilde değerlendiren hatta kendi fırsatını kendisi oluşturanlar salgın sonrası dönemin kazananı olacaklar. İşte biz, Sayın Cumhurbaşkanımızca kamuoyuna duyurulan Ekonomi Reform Programı'nı tam da bu amaçla hazırladık. Bir taraftan pandemiyle mücadele ederken diğer taraftan da ülkemizin ekonomi politikalarının temel rotasını belirledik."

"Desteklerin tutarı 141 milyar lirayı aştı"

Elvan, Türkiye'nin pandemi sürecini başarıyla yürüttüğünü belirterek, "Uyguladığımız politikalarla hem toplum sağlığını hem de ekonomiyi ayakta tutacak tedbirlere özel önem veriyoruz. Bütçeden ve çeşitli fonlardan sunduğumuz desteklerin tutarı 141 milyar lirayı aşmış durumda. Yıl sonuna kadar bu tutarın 191 milyar liraya yani milli gelirin yüzde 3,4'üne ulaşmasını bekliyoruz. Kullandırılan ve ertelen krediler yoluyla ise 524 milyar liralık yani milli gelirin yüzde 9,3'ü kadar bir kaynak harekete geçti." ifadelerini kullandı.

Özellikle yükselen ekonomilerde çizgi üstü ve çizgi altı desteklerin tutarının yüzde 7,7 olduğunu, Türkiye'de bu oranın yüzde 13'ü bulduğunu vurgulayan Elvan, şöyle konuştu:

"Böylesine zorlu dönemde üretimde ve ticarette süreklilik devam ettiyse kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği gibi mekanizmaların büyük payı var. Sanayicilerimize bu verilen desteklerin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu pandemi sürecinde de sanayicilerin ayakta kalmasında kısa çalışma ödeneğinin son derece katkı sağladığını ifade etmek istiyorum. Bahsettiğim bu 4 uygulamayla 9,5 milyon vatandaşımıza 55 milyar liralık bir destek sunduk."

"Enflasyonla mücadeleyi mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz"

Bakan Elvan, kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere iş gücü piyasalarını canlandırmanın en temel öncelikleri olmaya devam edeceğini vurgulayarak, bununla birlikte fiyat istikrarının sağlanması ve cari açığın kontrol altında tutulmasının da ekonomi politikalarının odağında yer aldığını söyledi.

Enflasyonun nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engel olduğuna dikkati çeken Elvan, şunları kaydetti:

"Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda nispi fiyat yapısı bozulur, uzun vadeli karar almak güçleşir, içeride yatırım yapmak zorlaşır ve kaynaklar verimsiz alanlara gider. Sanayici önünü göremediğinde ekonomik istikrardan da bahsetmek mümkün olmaz. İşte bu yüzden enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz. Sorunu bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz, para, maliye, finansal sektör ve yapısal politikalarımız uyum içinde hareket ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, enflasyon ataletini engellemek amacıyla yönetilen/yönlendirilen ürün ve hizmet fiyatlandırmasını enflasyon hedeflemesi politikasına uyumlu bir şekilde uyguluyoruz. Eşel Mobil Sistemi, bazı hizmet kalemlerinde KDV indirimlerinin devamı, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında uyguladığımız sübvansiyonlar, kamu maliyesinin üstlendiği fedakarlıklardır."

"Yapısal politikalara hız kazandıracağız"

Elvan, son dönemde üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makasın kendilerini oldukça rahatsız ettiğini belirterek, "Üretici fiyatlarının hızlı yükselişinde döviz kuru geçişkenliği ve artan küresel emtia fiyatları temel rol oynuyor. Ülkemizin bu alandaki kırılganlıklarını azaltmak üzere yapısal politikalara hız kazandıracağız." dedi.

Salgından sadece Türkiye'nin değil, tüm ülkelerin etkilendiğine işaret eden Elvan, şunları söyledi:

"Bu sorunları bizden daha fazlasıyla birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler yaşadı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde Kovid-19'a yakalanan hastalar hastanelere alınmadı ama biz bu sorunların hiçbirini yaşamadık. Bunu mükemmel sağlık sistemimiz ve altyapımız sayesinde gerçekleştirdik."

Yakın zamanda kuracakları Fiyat İstikrarı Komitesinin, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirmeye odaklanacağını dile getiren Elvan, "Bu Komite, Merkez Bankası politikalarının yerini almayacak, bilakis Merkez Bankasınca uygulanan politikaları tamamlayıcı bir fonksiyon üstlenecek. Biz burada verimliliği odağımıza alarak üretim yapısında kalıcı ve rekabetçi bir yapıyı hakim kılıp fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek istiyoruz." dedi.

(Sürecek)

Ankara Sanayi Odası, Maliye Bakanı, Türkiye, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Elvan, ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı: (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eser Yenenler, photoshoplu kaslı fotoğrafını paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum 12:36 Eser Yenenler, photoshoplu kaslı fotoğrafını paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum Oğlu ve gelini tarafından dolandırıldı! Talihsiz kadın gelen icra takibiyle yıkıldı 12:24 Oğlu ve gelini tarafından dolandırıldı! Talihsiz kadın gelen icra takibiyle yıkıldı Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti 12:11 Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti
35 kez maske cezası yiyen vatandaş, astığı yazı ile şaşkına çevirdi 11:50 35 kez maske cezası yiyen vatandaş, astığı yazı ile şaşkına çevirdi Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı 11:25 Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı 11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor 11:14 İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Marmara'nın altı üstünden daha fena 10:46 Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Marmara'nın altı üstünden daha fena

Son Dakika Haberleri
12:35 Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı
12:10 Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti
12:03 Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım
12:02 Türk asıllı çiftin banka hesabından 500 bin euro çıktı! Fransa'da devletten yoksulluk yardımı alıyorlardı
11:57 112 çağrı merkezine gelen çağrılar hayrete düşürüyor: Bir şikayetim yok ama neden olmasın
11:53 İçişleri Bakanlığı'ndan "Baro Genel Kurulları" konulu genelge gönderildi: Üye sayısı 400'ün altındaki barolar genel kurullarını yapabilecek!
11:47 Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi
11:45 Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara ve Alpaslan'ın maaşı belli oldu
11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek
11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor         
12:41
Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı         
12:35
Peker'in videolarında ismi geçen Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçen Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
12:16
Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım         
12:03
Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi         
11:47
Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek         
11:21
Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu         
11:15
Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı         
10:49
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:05
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 13:10:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Elvan, ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement