Bakan Elvan: "Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve heyetini ağırladı. Elvan, "Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan, TİSK Başkanı Akkol ile ekonomik reform gündemini ve işgücü piyasasının pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Bakan Elvan, resmi sosyal medya hesabından TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ve heyetini Hazine ve Maliye Bakanlığında ağırladığını belirterek, "Ekonomik reform gündemi ile işgücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk. Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA