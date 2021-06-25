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Bakan Elvan, CHP'li vekilin sorusunu yanıtladı: 2020'de vatandaşa 15 milyar 792 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika

Bakan Elvan, CHP'li vekilin sorusunu yanıtladı: 2020'de vatandaşa 15 milyar 792 milyon TL ceza kesildi

25.06.2021 16:35
Bakan Elvan, CHP'li vekilin sorusunu yanıtladı: 2020'de vatandaşa 15 milyar 792 milyon TL ceza kesildi, System.String[]

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yargı ve idari para cezaları ile vergi cezaları kapsamında 2020 yılında vatandaşın devlete ödemesi gereken miktarın 15 milyar 792 milyon TL olduğunu açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Gürer, önergede, "Ülkemizde 2019 ve 2020 yıllarında şahısların devlete herhangi bir nedenle ödemesi gereken ancak ödemediği için ceza kapsamına giren maddi tutar ne kadardır? 2019 ve 2020 yıllarında şahıslara kesilen maddi ceza tutarı nedir? 2019 ve 2020 yıllarında maddi ceza uygulanan şahıs ve şirket sayısı kaçtır?" sorularını yöneltti

2019'DA 14 MİLYAR 377 MİLYON TL CEZA

Bakan Elvan ise 2019 yılında 648 milyon 231 bin TL yargı para cezası, 6 milyar 328 milyon 921 bin TL idari para cezası, 7 milyar 124 milyon 363 bin TL vergi cezası ve 275 milyon 993 bin TL diğer para cezası olmak üzere 14 milyar 377 milyon 508 bin TL para cezası uygulandığını açıkladı.

2020'DE 15 MİLYAR 792 TL CEZA

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, 2020 yılındaki para cezası miktarının ise 15 milyar 792 milyon 327 bin TL'ye yükseldiğini belirterek, bunun 539 milyon 19 bin TL'sinin yargı para cezası, 9 milyar 154 milyon 576 bin TL'sinin idari para cezası, 5 milyar 664 bin 770 TL'sinin vergi cezası ve 433 milyon 962 bin TL'sinin ise diğer para cezaları olduğunu bildirdi.

Bakan Elvan, CHP'li vekilin sorusunu yanıtladı: 2020'de vatandaşa 15 milyar 792 milyon TL ceza kesildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Maliye Bakanı, Türk Lirası, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Elvan, CHP'li vekilin sorusunu yanıtladı: 2020'de vatandaşa 15 milyar 792 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Elvan, CHP'li vekilin sorusunu yanıtladı: 2020'de vatandaşa 15 milyar 792 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
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