Bakan Elvan: Enflasyonla mücadele mutlaka kazanılması gereken savaş - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonun, nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engel olduğunu belirterek, "Enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken savaş olarak görüyoruz. Sorunu bütüncül yaklaşımla ele alıyoruz" dedi.

Bakan Elvan, Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı. Elvan, ASO'nun en büyük ve köklü sanayi odalarından biri olduğunu, başkent ekonomisinin kalbinin burada attığını söyledi. Pandemide zorlu dönem yaşandığını belirten Elvan, "Böylesine zorlu dönemde üretimde ve ticarette süreklilik devam ettiyse kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği gibi mekanizmaların büyük payı var. Sanayicilerimize bu verilen desteklerin son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

'SORUNU BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLA ELE ALIYORUZ'Bakan Elvan, fiyat istikrarının sağlanması ve cari açığın kontrol altına tutulmasının da ekonomi politikalarının odağında yer aldığını belirterek, "Sahanın oyuncuları olarak sizlerin de gayet iyi bildiği, enflasyon gayet nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir. Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda nispi fiyat yapısı bozulur, uzun vadeli karar almak güçleşir, içeride yatırım yapmak zorlaşır ve kaynaklar verimsiz alanlara gider. Sanayici önünü göremediğinde ekonomik istikrardan da bahsetmek mümkün olmaz. İşte bu yüzden enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz. Sorunu bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz, para, maliye, finansal sektör ve yapısal politikalarımız uyum içinde hareket ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak enflasyon ataletini engellemek amacıyla yönetilen/yönlendirilen ürün ve hizmet fiyatlandırmasını enflasyon hedeflemesi politikasına uyumlu bir şekilde uyguluyoruz" diye konuştu.'BU SORUNLARI TÜRKİYE YAŞAMADI'Kamu maliyesinin üstlendiği fedakarlıklar olduğunu söyleyen Elvan, "Son dönemde üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makas bizleri oldukça rahatsız ediyor. Üretici fiyatlarının hızlı yükselişinde döviz kuru geçişkenliği ve artan küresel emtia fiyatları temel bir rol oynuyor. Bu küresel salgından sadece Türkiye etkilenmiş değil. Tüm dünya, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler etkilenmiştir. Sorunlar yaşadık mı? Yaşadık ama bu sorunları, bizden daha fazlasıyla birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler yaşadı. Hele hele şöyle 6-7 aylık geriye dönecek olursak, mart-nisan aylarında dünyanın gelişmiş ülkelerinde Covid-19'a yakalanan hastalar hastaneye alınamıyordu ama biz bu sıkıntıların hiçbirini Türkiye olarak yaşamadık. Bunu mükemmel sağlık sistemimiz ve alt yapımız sayesinde gerçekleştirdik. Bu sıkıntıların her birini teker teker aştık. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı sıkıntıların hiçbirini biz vatandaşlarımıza yaşatmadık" dedi. 'FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ MB POLİTİKALARININ YERİNİ ALMAYACAK'Bakan Elvan, yapısal politikalara hız kazandıracaklarını belirterek, "Yakın zamanda kuracağımız Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirmeye yönelik olacak. Bu komite Merkez Bankası politikalarının yerini almayacak, bilakis Merkez Bankası'nca uygulanan politikaları tamamlayıcı bir fonksiyon üstlenecek. Biz burada verimliliği odağımıza alıp, üretim yapısında kalıcı ve rekabetçi bir yapıyı hakim kılıp fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek istiyoruz" diye konuştu. Sanayicilerin beşeri sermaye alanında yaşadıkları sıkıntıların farkında olduklarını söyleyen Elvan, "Maalesef ara eleman bulma noktasında sanayicimiz zorluklarla karşılaşıyor. Biz bu noktada, mesleki eğitim merkezlerini gençlerimiz için çok daha cazip kılacak politikalar uygulayacağız ki bu alandaki çalışmalarımızı tamamladık. Kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlamanın yanında, bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerini kamu tarafı olarak karşılayarak, sizlerin üzerindeki yükleri kaldıracağız. Milli Eğitim Bakanlığı'mızla iş birliği halinde taslak çalışmalarımızı bitirdik, inşallah önümüzdeki günlerde bunu sizlerle paylaşacağız" dedi.'DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİ KURUMLAR VERGİSİNİ ARTIRIYOR'Bakan Elvan, kurumlar vergisindeki artışı yüzde 25 olarak sadece bu yıl için öngördüklerini, gelecek yıl için yüzde 23, 2023'te ise tekrar yüzde 20'ye indireceklerini belirtti. Elvan, "Bugün dünyanın birçok ülkesi kurumlar vergisini yükseltme noktasında çalışmalar yapıyor, açıklamalar yapıyor ki ABD'yi hatırlayınız yüzde 28'e çıkarma noktasında bazı açıklamalarda bulundu. Bazı vergi oranlarıyla ilgili bilgileri de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda halihazırda ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Japonya, Kanada gibi pek çok ülkede kurumlar vergisi oranı yüzde 25 ve üzerindedir. En son biliyorsunuz G-7'de yüzde 15'in altında olmaması noktasında da bir karar alındı. ABD ve İngiltere salgın sürecinde mevcut oranı artırma planları yapıyorlar. Oranlara baktığımızda ise gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde 37 OECD ülkesi arasında yüzde 5,6 oranıyla en düşük vergi yüküne sahip 37'nci ülke konusunda Türkiye. Diğer taraftan, Türkiye mal ve hizmetler üzerinden alınan vergi yükü sıralamasında yüzde 9 oranıyla OECD ortalamasının 1,8 puan altında yer almakta ve en düşük vergi yüküne sahip 27'nci ülke konumunda bulunmaktadır" diye konuştu.

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