Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, İtalya'da Fransız ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanı Nam-Ki Hong ile görüştü.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Venedik kentinde 3'üncüsü yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Elvan, burada mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulundu.

Elvan, temaslarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 toplantıları bağlamında Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Sn. Bruno Le Maire ile ikili ilişkilerimiz, ekonomi ve iklim değişikliği konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Bir diğer paylaşımında da Güney Koreli mevkidaşıyla görüşmesine ilişkin bilgi veren Elvan, "G20 Bakanlar Toplantısı vesilesiyle Venedik'te Güney Koreli mevkidaşım Sayın Nam-Ki Hong ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, ikili ilişkilerimizi ve küresel ekonomik gelişmeleri ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.