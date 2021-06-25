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BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ - Son Dakika

BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ

25.06.2021 20:24

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 'İş Dünyası ile Buluşma' programının ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin mezuniyet programına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 'İş Dünyası ile Buluşma' programının ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin mezuniyet programına katıldı.

Üniversitenin gösteri ve sanat merkezinde gerçekleştirilen törene; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi mütevelli heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, milletvekilleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

'DAHA KALİTELİ BİR EĞİTİM İÇİN HER TÜRLÜ İMKANI SEFERBER ETTİK'

Törende öğrencilere seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, birden fazla alanda uzmanlaşmanın önemine dikkat çekerek, teknolojik değişim ve dönüşümün hızlı olduğu çağda birden fazla alanda yeterli olmanın başarı getireceğini söyledi. Bakan Elvan," Sizler emekler vererek, alın teri dökerek bu günlere ulaştınız. Artık hayata hep birlikte başlıyorsunuz. Bu aslında hem çok heyecan verici hem de zorlu bir yol. İyi bir iş bulma ve geleceğe ilişkin kaygılarınızı çok iyi tahmin edebiliyorum. Okul bittiğinde biraz bocalama oluyor. Ailenize karşı sorumluluklarınız oluyor. ve karşınıza çıkan fırsatlar bir biri ile uyumlu olmayabiliyor. Ama şunu unutmayalım ki hayallerine kavuşmak için pes etmeden yılmadan çalışanlar bunun mutlaka mükafatını alıyorlar. Daha kaliteli bir eğitim için her türlü imkanı seferber ettik. Üniversitelerimize ciddi yatırımlar yaptık. Teknolojik imkanları arttırarak okuldaki donanımlara sürekli yenilerini ekledik. Sizler başarılı oldukça bu fiziki yatırımlar daha da değerlenecektir. Sizlere başarı basamaklarını hiç pes etmeden çıkmanızı öneriyorum. Asla pes etmeyin" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ SİZLER İLERİYE GÖTÜRECEKSİNİZ'

Mezun olmanın başka bir hayatın başlangıcı olduğunu ve eğitim seviyesi yüksek toplumun Türkiye'yi daha ileriye taşıyacağını belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Üniversite sınavına hazırlanıp kazanıp kazanamayacağını düşünürken üniversiteli oldunuz ve şimdi mezun oluyorsunuz. Şimdi hayallerinizin gerçek olduğu bir anı yaşıyorsunuz. Üniversite yıllarında öğrencilerin rüyalarına bile sınav soruları girer. Muhtemelen sizlerde de olmuştur. Mezun olduktan sonra bile o his bazen devam eder. Her şey gelip geçiyor. Artık iş hayatı başlarken kalacak olan tek şey biriktirdiğiniz dostluklar olacaktır. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yeni Türkiye'yi, daha güçlü Türkiye'yi sizler bu emaneti alarak daha ilerilere götüreceksiniz. Hayatınız boyunca istemediğiniz bir şeyi yapmayın. Para kazanırsınız ama sakın ola insanlık değerlerini maddi bir takım değerler için yakmayın. Hayatınızı kendi istediğiniz değerler doğrultusunda yaşarsanız siz kazanırsınız" diye konuştu.

'YENİLİKLERE DAİMA AÇIK OLUN, DEĞİŞİME HIZLA AYAK UYDURUN'

Hasan Kalyoncu Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Cemal Kalyoncu da, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, öğrencilere öğrenmenin devam etmesi yönünde tavsiyelerde bulundu.Kalyoncu, dünyada olan biten tüm gelişmeleri gençlerin iyi takip etmesi gerektiğini kaydederek sözlerini şöyle tamamladı "Üniversitemizi kurarken, öncelikli hedeflerimizden biri, mezunlarımızın yalnızca akademik yönden yetkin olmasını değil aynı zamanda kendilerini iş hayatında öne çıkarabilecek özellikleri edinmelerini sağlamaktı. Gerek akademik kadromuz gerekse kampüsümüzün sunduğu imkanlarla öğrencilerimize bu fırsatı sunabildiğimiz için mutluyuz. Bu ülkenin genç ve parlak zihinleri olarak istediğiniz her şeyi başarabileceğinizden bir an bile kuşku duymayın. Yeniliklere daima açık olun, değişime hızla ayak uydurun. Ancak bizi biz yapan değerlerimizden ve geleneklerimizden taviz vermeyin. Dünyadaki gelişmeleri Türkiye'ye taşırken Türkiye'yi de dünyaya taşıyın. Sizler gençliğinizle, enerjinizle, aydınlık zihinlerinizle ve özgüveninizle ülkemizi daha mutlu yarınlara taşıyacak güce ve kararlılığa sahipsiniz.Bin 554 öğrencinin diploma aldığı törende, açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere diplomaları verildi.

BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ
BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ
BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ
BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ
BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ
BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ
BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ
BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ
BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ
BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ
BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ

Maliye Bakanı, Adalet Bakanı, Lütfi Elvan, İş Dünyası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ELVAN İHRACATTA 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ - Son Dakika


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