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Bakan Elvan'ın ekonomi mesajı dikkat çekti: Kısa vadeli kazanımlar uğruna uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacağız - Son Dakika

Bakan Elvan'ın ekonomi mesajı dikkat çekti: Kısa vadeli kazanımlar uğruna uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacağız

28.05.2021 12:06

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Bakan Elvan, "Kısa vadeli kazanımlar uğruna orta ve uzun vadeli hedeflerimizden asla geri adım atmayacağız. Mart ayında açıkladığımız reform paketi önümüzdeki dönemin çıpası olacak" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Elvan ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Elvan'ın açıklamaları şöyle:

Emtia fiyatları yükselişte. Jeopolitik riskler artıyor. Bazı sektörlerde arz kısıtları olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemin temel belirleyicileri aşılama ve salgının seyri olacak. Salgın sonrası sürece en iyi şekilde hazır olan ülkeler rakiplerine üstünlük sağlayacaktır.

Tüm çabamızla pandemiyle mücadele ediyor, yeni döneme en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Türkiye böylesine zorlu bir dönemde başarılı yönetim gösterdi. Hükümetimiz tüm imkanları seferber edip toplum sağlığını önceleyen kararlar aldı. Sanayi ve iş gücü piyasalarını ayakta tutmaya özen gösterdi. Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz.

"DESTEKLERLE VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Desteklerimiz sadece bütçe imkanlarıyla da sınırlı kalmadı. İş gücümüzü kaybetmemek adına işsizlik sigortası fonu devreye girdi. Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere işgücü piyasalarını canlandıracak adımları hızla hayata geçireceğiz.

Çok hassas olduğumuz bir konu var. Kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Pandemi nedeniyle gerekli olabilecek her türlü harcamayı yapmakta kararlıyız. Desteklerle vatandaşımızın yanında olacağız. Kimsenin bundan en ufak bir şüphesi olmasın. Bunu yaparken de orta vadeli bütçe hedeflerimizden sapmayacağız. Açıklanan kredi paketleriyle 315 milyar liralık milli gelirin yüzde 6'sına ulaşan destek sağlandı. Bütüncül politikalar sayesinde reel sektörde çarklar döndü ve 2020'yi pozitif büyüme ile kapattık.

"YILIN İLK ÇEYREĞİNE İLİŞKİN GÖSTERGELER YÜZDE 6 BÜYÜMEYİ İŞARET EDİYOR"

Sorunlarımız yok mu, elbette var. Fiyat istikrarı, cari açığın kontrol altına alınması ve iş gücü piyasasının canlanmasıdır. Büyüme cephesine baktığımızda yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergeler piyasa oynaklıklarına rağmen yüzde 6 oranında büyümeye işaret ediyor. İç ve dış talebin daha dengeli olduğu, kaliteli büyüme patikasını öngörüyoruz. İhracat verileri tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştığını görüyoruz.

"TL İLE YATIRIM YAPMAYI TEŞVİK EDECEĞİZ"

Fiyat istikrarı konusunda özel parantez açmak istiyorum. Enflasyonla mücadelede bütüncül bakış açımız var. Para politikasını desteklemeye devam edeceğiz. Kredi gelişimini de yakından takip ediyoruz. İhtiyaç halinde makro ekonomik tedbirler alacağız. Geçmiş eğilimlerin kırılması biraz zaman alıyor. TL ile yatırım yapmayı teşvik edecek ve dolarizasyon tarafında elimizi güçlendirecektir.

Kısa vadeli kazanımlar uğruna orta ve uzun vadeli hedeflerimizden asla geri adım atmayacağız. Mart ayında açıkladığımız reform paketi önümüzdeki dönemin çıpası olacak. Elbette bu yapı özel sektör öncülüğünde bir büyümeyi hedefliyor. Bu yapının en vazgeçilmez unsurlarından birisi de tıpkı 20 yıldır olduğu gibi bankacılık sektörümüz olacak.

Krediler tüm alt sektörlere dağılmış durumda. Sorunlu kredilerin makul düzeyde kalması, hem risklerin iyi yönetildiği hem de müşterilerin borçlarını ödemede hassas davrandığını ortaya koyuyor. Farklı stres senaryoları altında bile risklerin yönetiminde özkaynaklar gerekli tamponları sağlayacak seviyede. Bankalarımızın dış finansmana erişmelerinde herhangi bir zorlukla karşılaşmıyor.

Operasyonel anlamda yeniden yapılandırılmaları konusunda bankaların teşvik edici ve yol gösterici olmalarını son derece önemsiyoruz. Sektörde rekabeti artıracak adımları hayata geçiriyoruz. Varlık yönetim şirketlerinin altyapısını güçlendirme çalışmaları sürüyor. Bankalarda yeniden yapılandırma birimleri kurulmasını teşvik ediyoruz.

İstanbul Finans Merkezi kanun teklifini tüm paydaşların görüşünü alarak nihai hale getirerek Meclis'e sunmayı planlıyoruz. Güçlü yönlerimizin farkındayız. Makroekonomik politikalarımızın yönü de hedefi de bellidir.

Bakan Elvan'ın ekonomi mesajı dikkat çekti: Kısa vadeli kazanımlar uğruna uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacağız

Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Reform, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Elvan'ın ekonomi mesajı dikkat çekti: Kısa vadeli kazanımlar uğruna uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacağız - Son Dakika Ekonomi


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