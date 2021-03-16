Bakan Elvan: "Kamu Filo Yönetim Sistemi'ni geliştiriyoruz. Kamu taşıtlarının tedariki, kullanımı, tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracağız."
16.03.2021 10:41
Bakan Elvan: "Kamu Filo Yönetim Sistemi'ni geliştiriyoruz.
Bakan Elvan: "Kamu Filo Yönetim Sistemi'ni geliştiriyoruz. Kamu taşıtlarının tedariki, kullanımı, tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracağız."
Kamu, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Elvan: 'Kamu Filo Yönetim Sistemi'ni geliştiriyoruz. Kamu taşıtlarının tedariki, kullanımı, tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracağız.' - Son Dakika Ekonomi
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