Bakan Elvan: KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, koronavirüs nedeniyle sağlanan ekonomik desteklere ilişin, "Konaklama, yeme- içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme- içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.