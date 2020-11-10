Bakan Elvan: 'Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza edeceğiz' - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız."

(İHA)