Bakan Elvan: "Vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvurdu" - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı" dedi.

Bakan Elvan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 17 Kasım 2020 tarihinde başlayan Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasını içeren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" üzerine açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:

"Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yapılandırılan alacaklara karşılık şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi. 17 Kasım 2020'de başlayıp 1 Şubat 2021'de sona eren yapılandırmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve bu süre zarfında büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

(Mustafa Cenik/İHA)