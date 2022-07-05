Bakan Ersoy, 11. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Ersoy, 11. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu Açıklaması

05.07.2022 23:39
Bakan Ersoy, 11. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021-2022 döneminde 2 bin 325 uluslararası öğrencinin mezun olmaya hak kazandığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021-2022 döneminde 2 bin 325 uluslararası öğrencinin mezun olmaya hak kazandığını bildirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ev sahipliğinde Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "11. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni ve 2022 Türkiye Mezun Ödülleri" düzenlendi.

Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Bursları'nın eğitim, emek ve azim ile ayrı düşmüş coğrafyalarla kucaklaşma hikayesiyle başladığını söyledi.

Atılan vizyoner adımlarla çıtasını her gün yukarılara çıkararak, tüm dünya gençleri tarafından takip edildiğini belirten Ersoy, programın başlangıcında 42 bin civarında başvurunun olduğu Türkiye Bursları'na bu yıl 171 farklı ülkeden 165 bin 691 başvuru yapıldığını bildirdi.

"145 ülkeden öğrenci, Türkiye'nin geniş bir coğrafyaya ulaştığının göstergesi"

Bakan Ersoy, "2021-2022 döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenci sayımız 2 bin 325'e ulaştı. Mezuniyet törenimizde bugün lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde başarı basamaklarında üst sıralarda yer alan ve 74 farklı ülkeden 300 öğrencimizi ağırlıyoruz." dedi.

Türkiye'de eğitimine devam eden 145 ülkeden uluslararası öğrencinin bulunmasının Türkiye'nin geniş bir coğrafyaya ulaştığının göstergesi olduğunu ifade eden Ersoy, mezun öğrencilerin, aldıkları teknik eğitimin ardından geri dönerek bilgi ve birikimlerini kendi ülkeleri için kullanmalarının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Büyük dedesi Osmanlı tarafından verilen bursla eğitim alan bir öğrencinin, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin bursuyla mezun olduğu bilgisini paylaşan Ersoy, "Ülkemizde, kendi ülkesinin bir nevi elçisi olan bu kardeşlerimiz doğdukları topraklarda da eğitiminden istifade ettiği Türkiye'nin bir elçisi gibi olacaklar. Türkiye Bursları mezunları bizim için sevgiyle emekle örülmüş birer zincir olacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Gölbaşı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, 11. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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