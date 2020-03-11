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Bakan Ersoy: "15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm...
6 saat önce
Bakan Ersoy: "15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor"
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:26 Kaynak: AA
Bakan Ersoy: "15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor"
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