Bakan Ersoy: "15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Ersoy: '15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm... - Son Dakika

Bakan Ersoy: "15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm...

6 saat önce

Bakan Ersoy: "15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor"

Bakan Ersoy:

Bakan Ersoy: "15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor"

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:26 Kaynak: AA
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