Bakan Ersoy, 19'uncu Türk Tarih Kongresine katıldı - Son Dakika
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Bakan Ersoy, 19'uncu Türk Tarih Kongresine katıldı

03.10.2022 22:09
Bakan Ersoy, 19'uncu Türk Tarih Kongresine katıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19'uncu Türk Tarih Kongresi için düzenlenen gala yemeğine katıldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19'uncu Türk Tarih Kongresi için düzenlenen gala yemeğine katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle ilki 1932'de düzenlenen 'Türk Tarih Kongresi'nin 19'uncusu bu yıl Ankara'da geniş bir katılımla YHT Gar Otel'de düzenlenen gala yemeğiyle başladı. Törende konuşan Bakan Ersoy, "Bu çok kıymetli bir kongre. Biliyorsunuz ilki 1932'de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında ilk kongre toplanmış. İki kongreye de kendisi başkanlık yapmış. Bu yıl 19'uncusu gerçekleştiriliyor. Bundan sonra da gelecek nesillere sizlerin oluşturduğu bilgilerin aktarılmasının da çok çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.19'uncu Türk Tarih Kongresi, 3-7 Ekim 2022 tarihleri arasında devam edecek.


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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Nuri Ersoy, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, 19'uncu Türk Tarih Kongresine katıldı - Son Dakika

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