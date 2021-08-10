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Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika

Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılışını yaptı

10.08.2021 21:07

Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılışını yaptı Bakan Ersoy: "2021 yılının sonuna kadar Kültür Merkezi sayısı 122'ye çıkacak" Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Can Kültür Merkezinin açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılı sonuna...

Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılışını yaptı

Bakan Ersoy: "2021 yılının sonuna kadar Kültür Merkezi sayısı 122'ye çıkacak"

BALIKESİR - Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Can Kültür Merkezinin açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılı sonuna kadar Bakanlık tarafından ülkeye kazandırılan Kültür Merkezi sayısının 122'ye çıkacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir'de Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Can Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Belediyesinin kurulduğu günden bu yana var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Bizler şehrimizi güzelleştirmek, hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kırsal mahallelerin merkez mahalleler standardına ulaşması, aynı fiziki ortamlara kavuşması, aynı temiz ve sağlıklı çevre içinde yaşamalarını temin için çok kapsamlı çalışmalar yaptık. Parklar, bahçeler, yürüyüş yolları, spor alanları ve daha birçok hizmetleri bu inanç ve azimle kurulduğumuzdan bugüne alın terimizle samimiyetimizi yoğurarak yola revan olduk, oluyoruz" dedi.

Altıeylül ilçesinin bir çok noktasına kütüphaneler, kültür merkezleri, spor ve aktivite alanları yaptıklarını belirten Avcı, "Büyük bir mutlulukla da müşahede ediyoruz ki, açılışını yaptığımız her tesis vatandaşlarımızın büyük teveccühüne mazhar olmaktadır. Böylece ne kadar doğru, ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı görmüş oluyoruz. İşte Plevne Millet Kıraathanesi, işte Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı, Sabri Uğur Millet Kıraathanesi ve Parkı. ve işte en son olarak, son iki yıl içerisinde açtığımız 4. tesis olan Hasan Can Kültür Merkezi. Merkezimiz 2 bin 585 metrekare alan içinde, otopark, sergi salonu ve 440 kişilik salonu ile toplam 2 bin 210 metrekarelik bir tesistir. İçerisinde okuma salonu, müzik eğitimi odası, zeka oyunları ve görsel tasarım odası olan 300 m büyüklüğünde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile birlite yürüttüğümüz Genç Ofis, sergi salonumuz, mescitlerimiz ve otoparkımız bulunmaktadır. Açılışını yaptığımız Hasan Can Kültür Merkezimizin yanında önümüzdeki ay Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi ALGEM'i açacak, yine Seyyid Ahmet Arvasi Parkı Millet Kıraathanesi, Kreşinin ve Gaziosmanpaşa Mahallesi Yüzme Havuzu ve Millet Kıraathanesi temellerini atıp, Plevne Kapalı Pazar Yeri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi yapımını tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Avcı'nın konuşması sonrası kültür merkezine ismi verilen ve üç dönem Ümraniye Belediye başkanlığı yapan Hasan Can, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey

ve Yücel Yılmaz da birer konuşma yaparak gerçekleştirilen projelerin önemine değindi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, 2002 yılından bugüne kadar kültür sanatta kat edilen mesafenin muazzam bir seviyede olduğuna dikkat çekti. Ersoy, "Ülkemizin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek, çeşitlendirmek; sergilerden festivallere, konserlerden temsillere etkinliklerin ve bunların ulaştığı insan sayısının artmasını sağlamak Bakanlık olarak öncelikli görevimizdir. Elbette bu hedefe ulaşmak için kültür ve sanatı belli dönemlerin ve belli mekanların sınırlarından kurtarmak, her an etkileşim sağlamanın mümkün olacağı şekilde hayatın ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak zorundayız. Kültür merkezlerinin bizim için en önde gelen hizmet alanı budur" dedi.

İnsanların dışarıda kaliteli zaman geçirmesi gerektiğine değinen Ersoy, "İnsanımızın boş vaktini kişisel gelişimden rahatlamaya kadar kendisine bir fayda sağlayacak şekilde değerlendirmesi, elbette kültür ve sanatı bunun bir aracı olarak görmesi önemlidir. Kültür merkezleri tam da bunun için var olmalıdır. Bir bina değil bir yaşam alanı olarak tasarlanmalı ama hepsinden önemlisi amacına uygun şekilde kullanılıp halkımıza layıkıyla hizmet etmelidir" şeklinde konuştu.

2002 yılından bugüne kadar kültür sanatta kat edilen mesafe muazzam bir seviyede olduğunu söyleyen Bizler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bizler de bu hizmet yarışını 2018'de devraldığımızda üstüne neler katabileceğimizi planlayarak, hız kesmeden yola devam ettik. İzmir'den Tekirdağ'a, Sivas'tan Van'a, Mersin'den Burdur ve Çanakkale'ye kadar kültür merkezi projelerimizi birer birer hayata geçirdik. Ankara'da eşsiz bir sanat yapıtı olan yeni CSO binamızı açtık. İstanbul'da ise AKM'nin inşası, sanatın ve Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin görkemine yakışır şekilde hızla sona geliyor. 2018 yılından bu yana yapılan çalışmalarla hizmete açılan ve açılma aşamasına getirilen 9 kültür merkeziyle birlikte, 2021 yılı sonunda Bakanlığımızca ülkemize kazandırılan kültür merkezi sayısı 122'ye çıkarılmış olacaktır. İnşallah 2022'de de yolumuza Balıkesir Bandırma, Ordu Ünye ve Giresun Kültür Merkezleri ile devam edeceğiz. Bu süreçte 60 farklı projeye de ödenek desteği sağladığımızı belirtmek isterim. Bugün açılışını yapmanın memnuniyetini duyduğumuz ve Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Can Kültür Merkezi de bunlardan biri. 2 bin 210 metrekare inşaat alanına sahip bu merkez 440 kişilik salona sahip ve bünyesinde 300 metrekarelik gençlik merkezi, sergi salonu ayrıca mescit bulunduruyor. Belediyemizden halkımıza bu merkezde güzel ve yoğun hizmetler vermesini bekliyorum. Halkımızdan da ricam ilginizi eksik etmeyin, istek ve beklentilerinizi de daima ortaya koyun. Öyle ki Balıkesir'in, Altıeylül'ün daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu görelim ve bunun memnuniyetiyle kültür-sanatta yeni hizmetlerin, etkinliklerin, uygulamaların kapısını birlikte aralayalım. Hasan Can Kültür Merkezi'nin hizmete açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmalar sonrası Bakan Ersoy ve beraberindekiler Hasan Can Kültür Merkezinin açılış kurdalesini kesip, kültür merkezini gezerek incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılışını yaptı
Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılışını yaptı
Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılışını yaptı
Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılışını yaptı
Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılışını yaptı
Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılışını yaptı
Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılışını yaptı
Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılışını yaptı
Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılışını yaptı
Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılışını yaptı
Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılışını yaptı

Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir, Altıeylül, Hasan Can, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika


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