Bakan Ersoy: "2023 için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefimiz olduğu yerde duruyor"
AA Editör Masası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
AA Editör Masası
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (9)
Ersoy: "2023 için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefimiz olduğu yerde duruyor. Çok hızlı şekilde toparlayıp, bu hedefe hızla ulaşacağız."
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:57 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Ersoy: '2023 için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefimiz olduğu yerde duruyor' - Son Dakika
Son Dakika 19:15 Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı 19:03 29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 13:59 Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak 12:13 Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı 12:02 10 kişilik aile 1 motosiklete bindi 11:06 Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 07:55 Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde