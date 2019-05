Bakan Ersoy 2023 turizm geliri hedefini tarihin sıfır noktasında açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dünyanın en anlamlı ralli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Dostluk ve Barış Rallisi (Europa Orient Rallye) için geldiği Şanlıurfa'da klasik arabayla şehir turu atıp Göbeklitepe'ye çıkarma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dostluk ve Barış Rallisi (Europa Orient Rallye) için Şanlıurfa'ya geldi. Sabah saatlerinde uçakla GAP Havalimanı'na inen Bakan Ersoy'u Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve çok sayıda protokol üyesi karşıladı. Rallicilerin kamp yaptığı 11 Nisan Stadı'na geçen Bakan Ersoy, rallicilerle bir süre sohbet ettikten sonra klasik arabaya binerek şehir turu attı. Bir süre şehirde tur atan bakan ve beraberindeki ralliciler, daha sonra Göbeklitepe'ye geçti.



Klasik arabalarla, 12 bin yıllık geçmişi ile dünya tarihini yeniden yazdıran Göbeklitepe'ye giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile dünyaca ünlü ralliciler, tarihi mekanları gezdi. Yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy yaptığı açıklamada, "Dostluk ve Barış Rallisi Europa Orient Rallye. Özellikle bu yılın Göbeklitepe Yılı olmasıyla birlikte adını Göbeklitepe koyduk. Bugün Göbeklitepe parkuru tamamlanacak inşallah. Türkiye'yi ve Anadolu'yu çok iyi tanıtıp en son Kıbrıs'a geçecekler. Almanya'da başladı. Türkiye'den geçerek Kuzey Kıbrıs'ta sonlanacak. Açıkçası bu tarz organizasyonların Türkiye tanıtımı açısından, farkındalık oluşturması açısından büyük faydası var. Biz Türkiye'yi bundan sonra reklam ağırlıklı tanıtmak istemiyoruz. Organizasyonlarla ve farklı yaşam tarzları ile Türkiye'ye olan algıları değiştirmek istiyoruz" dedi.



"Her kültür kendi ağzıyla anlatsın"



Türkiye'de her bölgenin kendi kültürünü kendi ağzıyla anlatmasını istediklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Türkiye'nin her köşesini farklı kültürden insanların kendi ağızlarından anlatmasını istiyoruz. Bu alanda bu tür organizasyonlar çok faydalı oluyor. Arkadaşlarımız zaten bunu 14'üncü kezdir düzenliyorlar. Her geçen gün etkisi ve Avrupa'daki yansıması çok çok farklı oluyor. Artık Türkiye'nin gönül elçileri oluşmuş Allah misafirlerimiz var içlerinde. Gönüllü bir şekilde bu organizasyonu yapıp Türkiye'nin tanınmasını istiyorlar" şeklinde konuştu.



"Göbeklitepe ile bütün yargılar değişecek"



Turizmde sadece bölgeyi tanıtmayacaklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "Göbeklitepe'ye gelecek olursak biliyorsunuz turizmde tanıtım alanına Göbeklitepe'yi koyduk. Bunu yaparken sadece Göbeklitepe olsun veya Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a yönelik sadece Güneydoğu'nun tanıtımı olsun diye yapmadık. Göbeklitepe tarihin sıfır noktası olarak başlamasıyla 12 bin yıllık bir süreci var. Biliyorsunuz eskiden yerleşimden sonra din odaklı tapınaklar oluşturuluyordu. Göbeklitepe ile birlikte bütün bu yargılar değişti. Din sebebi ile insanların yerleştiği ve keşfederek kalıcı yaşam tarzına geçtiğinin göstergesidir. Bundan önce Malta vardı. Biliyorsunuz yaklaşık 6 bin 500 yıl, milattan önce 6 bin 500 yıl, bizim milattan önce 10 bin yıl. Düşünürsek geçmişimizle Göbeklitepe bunu çok çok öteye taşıdı. Malta'daki tapınağa baktığımızda Göbeklitepe'nin yanında çok modern bir yapı gibi duruyor. Sadece Göbeklitepe yılında değil diğer yıllarda da Göbeklitepe odaklı organizasyonlar yapacağız. Aynı Kapadokya gibi, aynı bir Pamukkale gibi aynı bir İstanbul gibi tanıtım yüzlerinden biri olacak Göbeklitepe. Buradaki en büyük üretken tarihin sıfır noktası olmasıdır. Tabi tanıtımları eğlenceli ve keyifli organizasyonlarla yaptığınız zaman etkisi çok büyük oluyor. Ben katılımcılarla konuştum, hepsinin istinasız söylediği şey Türkiye'nin gastronomisi. Yani ilk önce yemeklerden bahsediyorlar. Ben her sefer dile getiriyorum, özellikle biz bu seneden itibaren Türkiye'yi lokasyon olarak tanıtmayacağız, konaklama dışında gastronomiyi de vurgulayarak tarihi yapısını ve ülkemizi tanıtacağız" dedi.



2023 yılında hedef 70 milyar dolar



Konaklama ile gastronominin eşit olması gerektiğini söyleyen Ersoy, "Geçen sene 10 milyar dolar bir konaklama gelirimiz vardı, gastronomimiz 5 milyar dolar civarındaydı. Aslında bu konaklama ile gastronominin eşit olması lazımdır. Gastronomide iki katı almamız gereken yol var. Ondan dolayı gastronomide bundan sonraki tanıtımlarımızda önem vereceğimiz öncelik tanıyacağımız konulardan biri olacak. Hedefimiz 70 milyar dolar. 2023 hedeflerine ulaşmak istiyorsak mutlaka gastronomide tanıtımlarımızı ve gelirimizi arttırmamız gerekiyor. Bu bağlamda ciddi çalışmalar ve organizasyonlar yapacağız. Amacımız 2023 yılına geldiğimizde 70 milyar turizm gelirini Türkiye'ye kazandırmış olmamızdır" ifadelerine yer verdi.



Eğlence ile geziyi birleştiren bir organizasyon



Düzenlenen ralli ile ilgili düşüncelerini aktaran Bakan Ersoy, "Ben 15 yıl önce böyle bir yarışa katılmıştım. Türkiye'de Türkler tarafından organize edilen bir yarıştı. Uluslararası olması çok daha güzel aslında. Burada sizlere ödevler veriliyor, kimi zaman hızlı gidiyorsunuz, kimi zaman bir yere uğruyorsunuz. Tam vaktinde yetişmeniz gibi. Aslında bu yarış değişik disiplindir ama her şeyden önce gerçek anlamı nedir. Eğlence ile geziyi birleştiren bir organizasyon olmasıdır. Zaten siz keyifli organizasyonlar yaparsanız bunun tekrarı çok daha fazla oluyor. Yaygınlaşması, birçok insana ulaşması çok daha kolay oluyor. Yani keyifli oluyor" dedi.



"Ülkelerin kültür ve sanatla tanıtılmasının etkili bir tanıtım silahı olduğunu Japonya'da gördük"



Japonya'da düzenlenen Türk Kültür Yılı'nın büyük fayda sağladığını söyleyen Ersoy, "Türkiye genelinde bazı noktalarda reklam ile tanıtım yapıyoruz. Bazı noktalarda tamamen çekim, kültür ve sanat ağırlıklı tanıtım yapıyoruz. Bunun en güzel uygulamasını Japonya'da yapıyoruz. Biliyorsunuz Japonya'da Türk Kültür Yılı. Bu bilinçte tanıtımları çekip oradaki sergiye gönderdik. Birçok kültürel etkinliği beraberinde oraya taşıyoruz. Sonuçlarını da yavaş yavaş alıyoruz. Japonya'da inanılmaz bir sonuç geldi. Bu yıl en çok Türkiye arayan ülkeler listesinde Japonlar açık ara birinci oldu. Bakın hiçbir reklam, tanıtım yapmadık Test edebilmek için 90 bin turist geldiği için tamamen kültür sanat faaliyetlerimizle içeri girdik ve inanılmaz bir sonuç aldık. Yılda 6 milyon, 5 milyon turist gönderen ülkeler Japonya'dan sonra geldiler Türkiye'deki aramalarda. Tespit ettiğimiz ve ön gördüğümüz ülkelerin kültür ve sanatla tanıtılmasının etkili bir tanıtım silahı olduğunu Japonya'da açık ve net bir şekilde gördük. Bunun dışında özellikle Ocak ayından itibaren Almanya'da, İngiltere'de, Rusya'da televizyon ve dergilerde çok yoğun ve dijital ortamda çok güzel reklam yapıyoruz. Onun dışında da Hollanda'da, Ukrayna'da tanıtımlar yaparken bizlere en çok yolcu veren ülkeler temel alınarak aşağıya doğru yapıyoruz. Mesela bir iki artış yapan ülkelere bakıyorsunuz yüzde 48 ile Almanya, yüzde yüz 34 ile Rusya, yüzde 31 ile İngiltere, bunlar çok yoğun Ocak ayında tanıtım yaptığımız ülkelerdir. Listeye hızlı bir şekilde hepsi girmişler. Demek ki tanıtımda baya etkili oluyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

