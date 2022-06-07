Bakan Ersoy, 21. Devlet Türk Sanatları Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi - Son Dakika
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Bakan Ersoy, 21. Devlet Türk Sanatları Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi

07.06.2022 15:55

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 21. Devlet Türk Sanatları Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 21. Devlet Türk Sanatları Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Türk sanatlarını desteklemek, gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 21. Devlet Türk Sanatları Yarışmasında ödül alan eserler, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Ödül takdiminin ardından Ersoy'la sohbet eden sanatçılar eserlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Toplam 493 bin lira para ödülü verildi

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla düzenlenen yarışmada, bu yıl toplam 493 bin lira para ödülü verildi.

Yarışmada eserler Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Çini, Ebru, Kalemişi ve Katı kategorilerinde değerlendirildi.

Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 18 eser için 20'şer bin lira para ödülü ve başarı belgesi, mansiyon alan 18 eser için 5'er bin lira para ödülü ve katılım belgesi, sergileme ödülü alan eserler için de ayrı ayrı bin lira para ödülü ve katılım belgesi verildi.

Bakan Ersoy, 21. Devlet Türk Sanatları Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi
Bakan Ersoy, 21. Devlet Türk Sanatları Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi
Bakan Ersoy, 21. Devlet Türk Sanatları Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi
Bakan Ersoy, 21. Devlet Türk Sanatları Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, 21. Devlet Türk Sanatları Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi - Son Dakika

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