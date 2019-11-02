Bakan Ersoy, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarını ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Okumak, bilgi ve hayal gücünün yuvası olan insan zihni için vazgeçilmez bir ihtiyaç, onu canlı ve sağlıklı tutmak için bir gerekliliktir. Kitaplar ise bu ihtiyaç ve gerekliliğin şifasıdır, çözümüdür." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" açıldı.

Bu yıl "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılını kutlayarak, Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andığını belirtti.

"Fuar, önemli bir zemin teşkil ediyor"

Ersoy, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın, Türkiye'nin yayımcılık sektöründe büyük bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Ülkemizdeki yüzbinlerce okura, yazarlarla ve eserleriyle buluşmaları için fırsat sunan bu fuar, dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok yayınevi ve telif ajansı temsilcilerini de bir araya getirmektedir. Aynı zamanda, yayımcılık alanındaki profesyonel ve ticari faaliyetler için önemli bir zemin teşkil etmesiyle de ülkemiz yayımcılarının uluslararası alandaki iş birliklerini geliştirmelerine ve sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasına destek olmaktadır." diye konuştu.

Fuara bu yıl yerli ve yabancı 800'ün üzerinde yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katılmasının Türkiye'nin kültür, sanat ve edebiyat alanında katettiği mesafenin büyüklüğünü gösterdiğini vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak, Türk yayıncılar ile yabancı yayınevlerini bir araya getirmekte ve ülkemizdeki uluslararası fuarların etkinliğinin artmasına katkıda bulunmaktayız. Bu çerçevede, Avusturya, İtalya, Kuzey Makedonya, İran, Meksika, Gürcistan, Ürdün ve Rusya'dan Bakanlığımızca davet edilen ve her biri ülkelerinin önde gelen yayınevlerinin üst düzey yöneticileri olan, 9 yabancı temsilci de bu fuara iştirak etmektedir."

Bakan Ersoy, Bakanlığın çalışmalarının yanı sıra özel sektör ve yayımcıların projeleri aracılığıyla Türkiye'de yayımcılık pazarının her geçen yıl daha da büyüdüğüne dikkati çekerek, "ISBN Türkiye Ajansı verilerine bakıldığında, 2018 yılında 67 bin 135 esere ISBN tahsis edildiği görülmektedir. 2018 yılında derlenen eser sayısı ise 70 bin 803 olmuştur. 2000'de bu sayının 12 bin 580 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizde okuma kültürünün gelişimi ve okumaya yönelik talepteki artışın boyutları ortaya çıkmaktadır." dedi.

"Yayımcılarımızın KDV alacaklarının ödenmesi süreçleri hızlandırılmıştır"

Sektörün yapısal problemlerini de Bakanlık olarak yakından takip ettiklerini dile getiren Ersoy, "İlgili meslek örgütleri ve sektör kuruluşlarıyla koordineli şekilde yürütülen çalışmaların bir sonucu olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımızın da pozitif yaklaşımı ve büyük destekleriyle kitapta KDV oranı sıfırlanmış ve yayımcılarımızın KDV alacaklarının ödenmesi süreçleri hızlandırılmıştır. Bu gelişmelerin yayımcılık sektöründe memnuniyetle karşılanması ve sektöre canlılık katması, bizleri de mutlu etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde hazırlanan kütüphanenin yakın zamanda resmi açılışının yapılacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kütüphane ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kitaba ve kütüphaneye dair bakışı, bizim için önemli bir yol göstericidir. Bu örnekten hareketle İstanbulumuza, Eyüp'te ülkemizin en büyük kütüphanelerinden birini kazandırıyoruz. Rami Kışlası'nın restorasyon ve renovasyonunu tamamlayıp, gerekli projelendirmeleri yaparak, ecdadımızın emaneti olan bu muhteşem yapıyı bir kütüphane kompleksi olarak hizmete alacağız. Geniş bir koleksiyonu barındıracak ölçüde fiziki kapasiteye sahip olacak olan Rami Kütüphanesi, birçok farklı kütüphane türünü, kitap şifahanesi, cilt atölyelerini, okuma salonlarını, müzeleri, sosyal ve kültürel donatıları içeren bir kütüphaneler kütüphanesi olarak planlanmaktadır. Kütüphanecilik alanında farklı çalışmaları da adım adım hayata geçiriyoruz. Ülkemizin ilk müstakil bebek kütüphanesini Tokat'ta, ilk havalimanı kütüphanesini İstanbul Havalimanı'nda ve ilk gar kütüphanesini de Konya'da hizmete açtık."

Okumanın önemine değinen Ersoy, "Okumak, bilgi ve hayal gücünün yuvası olan insan zihni için vazgeçilmez bir ihtiyaç, onu canlı ve sağlıklı tutmak için bir gerekliliktir. Kitaplar ise bu ihtiyaç ve gerekliliğin şifasıdır, çözümüdür. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere, hepimizin okumaya daha fazla vakit ayırmamız, kitaplar için hayatımızda daha fazla yer açmamız gerektiği açıktır. Temennim odur ki yarını beklemeden, anı ziyan etmeden hemen başlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, UNESCO'nun 2022 yılı Kitap Başkenti projesinden de bahsederek, "Bakanlık olarak bu projeyi hem kültürel hem de turizm açısından doğru bir proje olarak görüyoruz. Hem maddi hem manevi hem de operasyonel olarak Bakanlığımızca her türlü desteği vermeye hazır ve istekli olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Elimizden gelen desteği sizlerle paylaşarak, inşallah el birliğiyle 2022 hedeflerinize ulaşmanız için gayret edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, açılışın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile stantları gezerek, yayımcılarla sohbet etti.